Трех вице-губернаторов Приморского края освободили от занимаемых должностей

Ирина Мануйлова, Станислав Ершов и Дмитрий Братыненко сняты с занимаемых постов в связи с уходом исполняющего обязанности Губернатора Приморского края, Андрея Тарасенко. Также известно, что остальные вице-губернаторы уже получили переназначение.

В администрации Приморского края сообщается, что место Дмитрия Братыненко передается Антону Волошко, который традиционно работает с Олегом Кожемяко еще со времен его управления Амурской областью. В Приморский край он переходит с должности заместителя губернатора Сахалинской области. Интересно, что ранее эту должность занимал и Братыненко. Места двух других экс-вице-губернаторов, Ирины Мануйловой и Станислава Ершова, в настоящее время еще свободны. Напомним, что они занимались образованием в крае и взаимоотношениями с федеральными органами власти, соответственно.

Напомним, что Олег Кожемяко был назначен врио главы Приморского края 28 сентября этого года, Владимиром Путиным. До этого он являлся губернатором трех соседних регионов: Корякский АО, Амурской и Сахалинской областей.

В это же время Андрей Ищенко, участвующий в выборах Губернатора Приморского края, последний раз подал свой иск в суд. Иск направлен на отмену аннулирования результатов выборов, полученных в ходе второго тура голосования. Политические эксперты считают, что такие действия Ищенко в действительности несут за собой только самопиар, при полном отсутствии желания выиграть дело.