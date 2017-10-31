Российские ракеты С-300 доставлены в Сирию

Минобороны Российской Федерации предоставило телеканалу «Звезда» видеоматериалы, подтверждающие выгрузку ЗРК С-300 на аэродроме в Сирии. В сюжете показано, как зенитно-ракетные комплексы выгружаются из самолета Ан-124. Начать поставку данного вооружения российские военные приняли после инцидента с самолетом Ил-20, который был сбит 17 сентября.

В сирийском МИДе подчеркнули, что ЗРК С-300 окажет необходимую помощь в защите воздушного пространства страны. «Я хочу сказать, что это очень своевременный шаг, и мы очень благодарны в этой связи России за ее усилия», - выразил своё мнение министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем.

Российское министерство обороны отчиталось перед президентом Владимиром Путиным об успешном завершении поставки зенитно-ракетных комплексов в арабское государство. Всего доставлено 49 единиц техники. Официальный представитель США Хезер Науэрт выразила надежду, что данная информация не подтвердится.