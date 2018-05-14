Президент предложил Госдуме смягчить наказание «за репосты»

Речь идет о статье 282 Уголовного Кодекса, определяющей наказание за разжигание вражды и ненависти, а также за унижение достоинства человека. По мнению президента, применение этой статьи на практике далеко не всегда обоснованно.

Согласно законопроекту, предлагается снять уголовную ответственность за определенные статьей деяния, совершенные однократно и не несущие серьезной угрозы госбезопасности и основам государства. Уголовное же наказание предполагается оставить лишь для тех нарушителей, которые в течение года уже имели административное наказание за такие же действия.

Что касается админответственности, то законопроект предлагает внести новую аналогичную статью в КоАП. Согласно ей, публичные деяния по разжиганию вражды и ненависти, в том числе и посредством интернета, могут караться штрафом до 20 тысяч рублей, админарестом либо 100 часами обязательных общественных работ.

Действия, подпадающие под уголовное наказание, могут быть наказаны даже тюремным сроком от 2 до 5 лет.

Напомним, во время прямой линии с президентом, которая состоялась 7 июня, Путин высказался о том, что не стоит доводить до абсурда ситуацию с наказанием за репосты и лайки в интернете.