Украинский капитан заявил о готовности вступить в бой с российскими пограничниками

Дмитрий Коваленко, командовавший походом украинских военных катеров «Корец» и «Донбасс» через Керченский пролив, рассказал журналистам о подготовке к отражению возможной российской атаки и готовности своих подчиненных принять бой.

Капитан первого ранга Коваленко рассказал украинскому новостному агентству «Укринформ», что во время прохода через Керченский пролив обстановка была «нервной». Украинские экипажи держали заряженными пулеметы, а боевые группы – в полной готовности. При этом двое моряков с полной выкладкой стояли на палубе как предупреждение для российских пограничников.

А еще украинцы, по словам Коваленко, подготовили корабельные пожарные рукава – смывать российских пограничников с палубы, «если бы полезли». И затянули борта маскировочными сетками, чтобы спрятать от пограничников свои движения на палубе.

Одной из главных «изюминок» прохода украинских кораблей издание выделило тот факт, что украинский капитан не попросил разрешения на проход кораблей, как того требуют морские правила, а заявил в эфире, что планирует заход в 12-мильную зону.

Однако никаких провокаций с российской стороны не последовало. Более того, украинцам бесплатно предоставили лоцмана и не стали взимать портовые сборы.

Напомним, 23 сентября украинские корабли «Корец» и «Донбасс» в сопровождении пограничников РФ прошли через Керченский пролив и вышли в акваторию Азовского моря. Они отправились в Бердянск, а оттуда в Мариуполь. Украинские власти заявляли, что эти корабли должны положить начало созданию военно-морской базы на Азове.

Евгений Марчук, представляющий Украину в трехсторонней контактной группе в Минске, ранее заявлял, что россияне «спокойно» сопроводили корабли украинских ВМС в Азов.