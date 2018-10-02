Стало известно, кто возглавит Владивосток после отставки Веркеенко

Сегодня, 5 октября, стало известно, кто станет временным и.о. мэра города Владивостока после отставки Виталия Веркеенко. Соответствующий распорядительный документ подписал сам Веркеенко. Согласно нему, уже в следующий четверг и.о. главы Владивостока станет Сергей Шерстюк.

Кроме этого были определены четыре вице-мэра, курирующих области архитектуры и градостроительства, управления жилищно-коммунального хозяйства, управления по работе с органами правоохраны, правозащиты и исполнения законодательства, управления по благоустройства Владивостока и дорог. Это Андрей Строкин, Александр Юров, Юрий Быстров и Михаил Марков, соответственно.

Сергей Шерстюк свой путь в администрации города начал только в 2018 году, после вступления на пост мэра Виталия Веркеенко. В настоящее время он осуществляет управление транспортом города, развитием экономики, работой с СМИ.

Тем временем городская дума должна будет принять решение о назначении на пост нового мэра Владивостока не позднее 55 дней со дня отставки предыдущего мэра. Кандидаты будут представлены 29 ноября, на очередном заседании городской думы.

Напомним, что Виталий Веркеенко оставляет свой пост уже 11 октября. На днях он наконец объяснил свое внезапное решение об уходе с поста мэра города, опубликовав видео-обращение к жителям города. Бывший мэр объяснил, что в настоящее время в Приморском крае заложена система управления с «программной ошибкой», которую трудно изменить. К планируемым результатам и изменениям системы сейчас не может привести никакое из выбранных направлений движения. Также, по словам Веркеенко, на текущий момент Владивосток не готов к получению звания города федерального значения.