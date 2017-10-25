Президент Интерпола задержан в Китае

Президент Интерпола, Мэн Хунвэй, ранее занимавший пост заместителя министра общественной безопасности Китая, был задержан сразу после своего прилета, идет допрос.

Известно, что мужчина был задержан в аэропорту, сразу после своего прилета в Китай из Франции, в конце сентября. Около недели он не выходил на связь, а 5 октября к властям обратилась его жена, находящаяся в Лионе, где располагается штаб Интерпола.

В настоящее время нет окончательного понимания, в каком деле замешан Мэн Хунвэй, однако, согласно заявлению Интерпола, разбирательство с большей вероятностью касается соответствующих структур стран Франции и Китая. Также в Интерполе заявили, что их повседневные задачи находятся под контролем генерального секретаря, а не президента, поэтому отказались комментировать сложившуюся ситуацию в дальнейшем.

По мнению одной из французских газет, задержание Хунвэя может быть связано с борьбой за влияние в правящих кругах Китая. Кроме этого, они отмечают, что это не первый случай исчезновения официальных лиц в Китае, во время их поездок в эту страну по личным делам. Такие задержания и сопровождающие их допросы могут продолжаться месяцами.

Напомним, что Мэн Хунвэй является главой Интерпола уже на протяжении двух лет. Срок его руководства должен продлиться до 2020 года.