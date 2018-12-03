Порошенко предполагает отмену военного положения

3 декабря президент Украины в своём Twitter опубликовал предположение об отмене продления закона о военном положении. После 26 декабря президент надеется, что у него не появится новых прич для мыслей пролонгировать свой недавний указ.

По мнению президента Украины таким военным решением он укрепляет оборону своей страны, защищает её от удара врага и провокатора. Но мысль о том, что Украина находится под сильной угрозой многомасштабной войн, Порошенко так и не покидает.

Закон о военном положении подтолкнул на начало ремонтных работ над военной техникой Су-27 и МиГ-29, а также над тренировочными самолётами, вертолётами и беспилотниками. Порошенко таким образом хочет усилить защиту страны с воздушной стороны.

Ходят слухи, что Пётр Порошенко ввел в действие вышеупомянутый закон для избежания выборов, так как существует предположение, что его не выберут на второй срок. Многие политологи уверены, что президент врёт всей стране от страха перед Юлией Тимошенко (лидер партии «Батькивщина»).

Ранее стала известна информация о стягивании российских войск на украинской границе.

Напомним, что закон действует в таких областях как Винницкая, Николаевская, Сумская, Одесская, Черниговская, Херсонская, Харьковская, Запорожская, Луганская, Донецкая и внутренних вод Азово-Керченской акватории.