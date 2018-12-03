Книга рекордов Гиннеса назвала Севастополь частью России

Комиссия Книги признала город российским. Такая информация указана в сертификате, полученным за уникальный рекорд белорусом Александром Бендиковым.

Ему удалось установить в Севастополе рекорд по балансировке гвоздей: всего на одном гвозде ему удалось удержать еще 349-ть. Тем самым Бендиков улучшил предыдущее свое достижение, которое составляло 255-ть гвоздей. В сертификате, который Александр недавно получил от экспертов комиссии по фиксации рекордов в Книгу Гиннеса, Севастополь подписан российским городом. Выложенная в соцсеть фотография сертификата вызвала настоящую бурю споров вокруг географической принадлежности города к РФ.

С 2014-го года, после того как Крым вошел в состав России посредством народного референдума, Книга рекордов Гиннеса никак не проявляла свою позицию по этому поводу. И вот с сертификатом Бендикова была оглашена ее позиция.