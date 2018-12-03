Путин не обсуждал визит в Вашингтон

Во время краткого диалога на международном саммите G20 в Аргентине между нынешним президентом США Дональдом Трампом и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным речь не шла о возможном визите российского президента в Вашингтон.

Эту информацию предоставил пресс-секретарь Дмитрий Песков ответив на вопрос журналиста. Путин во время короткой беседы всего лишь ответил на вопросы американского президента по поводу инцидента, произошедшего в Керченском проливе и разъяснив ему нашу позицию по этой ситуации.

Напомним, что с 30 ноября по 1 декабря 2018 года в столице Аргентины Буэнос Айресе прошел совет Большой двадцатки, где ранее запланированная личная встреча лидеров США и Российской Федерации была отменена из-за отказа ее проведения Дональдом Трампом, в следствии инцидента в Керченском проливе с украинскими военными.

По словам Дмитрия Пескова Путин заинтересован в личной встрече с Трампом, когда американская сторона будет к этому готова. Администрация президента США говорит, что диалог возможен только после освобождения украинских моряков и разрешения данной конфликтной ситуации между Украиной и Российской Федерацией.