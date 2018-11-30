Сенаторы-демократы призвали президента Трампа не выходить из ДРСМД

В Комитете по иностранным делам американского Конгресса было распространено вчера письменное обращение группы американских сенаторов к президенту Трампу. В нём три сенатора-демократа, критически оценивая намерение американского лидера, озвученное 20 октября этого года об одностороннем выходе из ДРСМД, утверждают, что такое решение будет «политическим и геостратегическим подарком России».

Подобное решение, как считают представители американского истеблишмента, позволит России расширять производство и распространение ракетных систем новой модификации, представляющих для Европы ещё большую угрозу, нежели имеющиеся теперь. Решения такого рода, по их мнению, не могут приниматься без консультаций и тесного взаимодействия с Конгрессом относительно их последствий для стратегической стабильности и отношений с союзниками США по всему миру.

ДРСМД подписан лидерами США и СССР Рейганом и Горбачёвым и действует с 1988 года. Под него попадают ракеты меньшей и средней дальности наземного базирования. В последние годы администрация США регулярно обвиняет Россию, правопреемницу этого соглашения, в нарушении его условий. Российское руководство с этими обвинениями несогласно и выдвигает встречные претензии к США, находя в действиях противоположной стороны отклонения от существующего договора.