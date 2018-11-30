Власти США угрожают причинить боль России за украинских моряков

Чиновник главного государственного аппарата США угрожает применить новые и продолжать усиливать уже введенные меры для оказания усиленного давления в отношении Российской Федерации по поводу удержания ею на территории России украинских моряков. Это заявление прозвучало с трибун одним из высокопоставленных чиновников во время проведения очередного брифинга Госдепа США. Стенограмма этого сообщения уже была размещена на официальном сайте американского ведомства.

Представитель государственной структуры подчеркнул, что если данное сообщение, адресованное властям Российской Федерации не будет воспринято всерьез, а действия по освобождению моряков не будут осуществлены, то количество последствий за данное решение будет расти, а боль для России будет увеличиваться.

Что странно, данный сотрудник Госдепа США не захотел обнародовать информацию о своей личности и не сообщил своего имени, но из предоставленного пресс-службой ведомства обращения следует, что данный чиновник занимает пост сопредседателя комиссии США и Украины по стратегическому партнерству. На этой должности со стороны США и Украины соответственно находятся госсекретарь Майк Помпео и глава украинского МИДа Павел Климкин.

Напомним, что причиной данной риторики стало задержание российскими силовыми службами трех украинских военных судов вместе с их экипажами в районе Керченского пролива из-за неправомерного пересечения российской границы. Во время задержания пограничниками был открыт огонь, в результате которого были ранены три члена экипажа украинских судов. Инцидент произошел утром 25 ноября, после чего украинская сторона начала, называть действия силовых ведомств России провокацией, а российская сторона объявила, что инициатором приказа украинским морякам о незаконном пересечении российской границы были киевские власти.

На данный момент экипажи украинских катеров в размере 24 человек содержатся в московском СИЗО «Лефортово» и по решению суда будут там находится в течении 60 дней с момента задержания.