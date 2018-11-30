Порошенко уверяет, что в переносе выборов на Украине заинтересован Путин

В интервью информационному каналу Bloomberg действующий президент украинского государства заявил, что от отмены или переноса президентских выборов на Украине выиграет только президент Российской Федерации Владимир Путин. И он добавил, что украинский народ не должен допустить такого исхода вещей.

По поводу недавно введенного в Украине военного положения украинский президент отметил, что оно не ущемляет прав граждан его страны и решение о его введении было принято, чтобы усилить обороноспособность государства.

Напомним, что 26 ноября Петром Порошенко был подписан указ о введении в 10 регионах Украины военного положения, в следствии инцидента, произошедшего накануне в Керченском проливе, где российскими пограничниками были задержаны три военных украинских катера вместе с их экипажами из-за не законного пересечения российской границы.

После того как была обнародована информация о намерении введения украинским президентом военного положения по всей стране, общественность как внутри Украины, так и за ее пределами увидела, что причина принятия такого решения вероятно заключалась в том, чтобы Порошенко мог использовать военное положение как предлог для переноса президентских выборов, назначенных на 31 марта 2019 года, так как его поддержка среди населения, по данным независимых агентств по обработке статистических данных, не превышает 10%.

После публичного скандала, обращенного против Петра Порошенко даже со стороны депутатов Верховной Рады Украины, ему пришлось сгладить ситуацию путем введения военного положения только в 10 регионах страны, приближенных к границе с Российской Федерации и находящихся у морского побережья вблизи России сроком на 30 дней, при этом убрав некоторые пункты ограничивающие права граждан. Также он заверил, что выборы президента страны состоятся, как и было запланировано 31 мая 2019 года.