Путин объясняет свой отказ от общения с Порошенко

Президент Российской Федерации Владимир Путин не желает вести переговоры с президентом Украины Петром Порошенко из-за возможности использования им разрешения кризисной ситуации между двух стран, как собственное достижение, которое даст Петру Алексеевичу преимущество в президентских украинских выборах.

Путин считает, что украинский президент сам создает проблемы и кризисные ситуации как в своей стране, так и за ее пределами, а потом делает виноватым нас. «Я в этих комбинациях принимать участие не хочу и не буду» - заявил президент России.

Следует отметить, что Порошенко объявил об отказе Путина вступать в диалог еще на прошедшей неделе. При этом он пытался связаться с Кремлем сразу после того как произошел инцидент в Керченском проливе и у него с этим ничего не вышло. При этом Порошенко говорит, что готов пойти на переговоры в любом формате и возможно с привлечением представителей других государств, таких как США или стран-партнеров по «нормандской» четверке Германии и Франции. От властей России ответа так и не последовало.

Напомним, что 25 ноября в Керченском проливе были задержаны 24 украинских моряка, которые на военных судах неправомерно пересекли границу Российской Федерации и в последствии были осуждены крымским судом и заключены под стражу на 60 дней. Сейчас члены экипажа украинских судов, находятся в московском СИЗО «Лефортово».

Причиной данного инцидента российские власти считают желание отменить президентские выборы на Украине, с помощью введения на ее территории военного положения из-за, якобы агрессивных действий Кремля. Петр Порошенко собирается избираться на второй срок на пост президента Украины через выборы, которые пройдут 31 марта 2019 года.