Чиновница Ольга Глацких не хочет покидать свой пост после скандала

Директор департамента Свердловской области по молодежной политике Ольга Глацких, участвовавшая в общественном скандале, возникшим в следствии ее высказываний о роли государства в жизни молодежи, во время интервью известному блогеру с Урала рассказала, что не готова освободить свое место в госаппарате.

Она объясняет свою позицию, тем что при прекращении ее работы в департаменте проекты, которые она сейчас ведет не будут реализованы и скорее всего закроются. Среди ее насущных задач, есть и проекты федерального масштаба, закрытие и остановка которых затронет, по ее словам, около 400 тысяч детей и подростков.

На данный момент исполнение обязанностей Ольгой Глацких было приостановлено из-за временного отстранения ее от должности и выведения из регионального совета партии Госдумы «Единая Россия». Окончательное решение о будущем чиновницы в стенах департамента по молодежной политике губернатор еще не принял.

Скандал с участием Ольги Глацких произошел из-за бурной реакции общественности на ее заявление, прозвучавшем на собрании детей-волонтеров. В этом обращении она заявила, что государство ничего не обязано российской молодежи и они должны рассчитывать только на самих себя, а их родителей никто не просил рожать. 5 ноября после распространения видео с заявлением директора департамента в сети «Интернет» разгорелся скандал, в котором слова Глацких были восприняты общественностью крайне негативно. Пытаясь снизить градус критики в свою сторону, чиновница обращала внимания граждан, что ее слова были вырваны из контекста и она не то имела ввиду.