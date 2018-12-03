Песков рассказал о предстоящей встрече между Путиным и Лукашенко

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков проинформировал представителей прессы о встрече между президентами Российской Федерации и Республикой Беларусь Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, которая состоится до начала нового года.

На этой встрече по словам Пескова будут обговариваться проблемы и их решение для улучшения отношений между двумя государствами, которые значительно продвинулись после недавней встречи руководителей в Сочи.

Также пресс-секретарь добавил, что поддержка властей Венесуэлы Российской Федерацией будет продолжена. Каким способом будет оказана помощь российской стороной, Песков не сообщает.

Ранее 5 декабря на территории России прошла встреча руководителей Венесуэлы и РФ, где были достигнуты решения по включению в Венесуэле спутниковой системы навигации «Глонасс», о начале поставок российской стороной 600 тысяч тонн зерна, а также инвестированием в развитие нефтедобычи в Венесуэле 5 миллиардов долларов.