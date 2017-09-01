Разногласия президента Трампа и его бывшего госсекретаря – не только стилистические

Бывший глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон, уволенный со своего поста в марте этого года, попытался объясниться в интервью телеканалу CBS, почему ему не удалось найти общий язык с президентом Трампом. Он сослался на разницу в стиле и ценностных предпочтениях, которые отличают его от бывшего шефа.

По мнению Тиллерсона, действующий президент слишком импульсивен, недостаточно дисциплинирован, не любит читать, не вникает в предоставленные ему доклады и подробности многих других вопросов. В ряде случаев это ведёт к юридическим коллизиям, от которых его приходится предостерегать.

Президент не остался в долгу. Если раньше, предлагая назначить на место Тиллерсона бывшего директора ЦРУ Майка Помпео, он ограничился вполне корректной ссылкой на различие внешнеполитических взглядов между ним и прежним госсекретарём, то комментируя последнее интервью бывшего сотрудника, он обвинил Тиллерсона в лени и глупости, подтвердив тем самым характеристику импульсивного политика, слишком доверяющего своим инстинктам.