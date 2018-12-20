СССР хотел отдать Японии Курильские острова

Японский телеканал NHK опубликовал документы, которые свидетельствуют о планах СССР передать Японии еще в 1955 году часть Курильских островов.

Речь идет об островах Шикотан и Хабомаи, которые СССР планировал вернуть в распоряжение Японии, данная информацию оглашена в секретных документах ЦК КПСС, которые каким-то образом попали в руки японским СМИ. В телепрограмме посвященной этому вопросу, показали целую папку документов, которая была посвящена отношениям между СССР и Японией.

Согласно опубликованным данным, советский союз желает улучшить политические и дипломатические отношения с азиатской страной. При этом передача двух Курильских островов Японии должно было способствовать возрождению этих отношений, которые полностью за губились из-за второй мировой войны.

В опубликованных документах еще было указан такой важный фактор, что Япония, в случае получения двух островов, гарантирует тот факт, что на них не будут расположены военные базы третьих стран. СССР хотел пойти на компромисс, чтобы перетянуть Японию к себе, тем самым ослабив их союз с США. Однако спустя года, эти правила вряд ли будут уже действовать.

Многие японские СМИ уверены, что в том случае, если они получат Курильские острова, то там в обязательном порядке будут построенные новые военные базы США.