У Кремля появились сомнения насчет Мадуро

Российское правительство начинает сомневаться в том, что Мадуро способен должным образом руководить Венесуэлой и возвращать долги. Об этом написало информационное агентство Bloomberg.

В недавней статье сказано, что правительство России понимает, что режим Мадуро может привести Венесуэлу к большим проблемам, вряд ли он справится с массовой общенациональной волной негодования, вряд ли удастся с правиться с серьезным экономическим кризисом, а соответственно вряд ли Мадуро сможет выполнять свои обещания перед Москвой. При этом, кроме всего перечисленного, нынешний президент Венесуэлы рискует в ближайшее время потерять свою главную опору – армию, которая может перейти на сторону протестующих.

Уже сейчас известно, что местная полиция и армия отказывается применять силу по отношению к митингующим. При этом Россия понимает, что их рычаги давления в скором времени перестанут действовать на Венесуэлы, так как там настолько серьезные проблемы в экономике, что Кремль вряд ли сможет еще как-то помощь улучшить ситуацию, а военная поддержка невозможно из-за гигантского расстояния между странами.

С каждым днем ситуация вокруг президента Венесуэлы Мадуро ухудшается в геометрической прогрессии. Многие мировые политологи уверены, что у него нет никаких шансов привести страну в порядок и сохранить свой пост. В лучшем случае его мирно заменит самопровозглашённый президент Хуан Гуадо, в противном случае все может привести к более плачевным итогам. Нового президента Венесуэлы уже признали США и ряд стран из Западной Европы, при этом нынешнюю власть на данный момент еще поддерживает Россия, Иран и Турция.