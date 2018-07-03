Стал известен третий отравитель Скрипалей

Следователи Великобритании выяснили, что третий человек, который связан с отравлением семьи Скрипалей, является Сергей Федотов, бывший российский разведчик, который почему то решил не покидать британские острова.

В марте прошлого года стало известно о том, что сам Скрипаль и его дочка Юлия были в экстренном порядке направлены в британскую больницу, так как в их организм попало определенное нервнопаралитическое вещество. Правоохранительные органы Великобритании начали разбираться в данном происшествии и в скором времени обвинили в покушении на убийство Кремль, которые целенаправленно подослал на территорию Великобритании своих агентов, которые отравят семью Скрипалей.

Ранее были задержаны два подозреваемых, которые оказались бывшими коллегами Скрипаля: Боширов и Петров. Но найти третьего человека до сих пор не удавалось, главной причиной стало то, что после инцидента третье лицо не покидало страну, в отличие от тех же Боширова и Петрова.

Однако на днях полиция Солсбери выяснила кем был третий человек, замешанный в отравлении семьи Скрипалей, им оказался Сергей Федотов, которые вместе со своими коллегами после инцидента должен был также покинуть страну, но, по каким-то неизвестным причинам, решил отменить свой авиабилет.