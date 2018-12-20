Япония не дала ответ об "исконной" принадлежности юга Курильских островов

Из-за опасений на тему предстоящих переговоров с Россией, Япония отказывается комментировать вопрос о действительной принадлежности Курил.

По данным из источников, в официальном документе, который был утвержден заседанием кабинета министров в минувшую пятницу – 1-го февраля, указывается воздержание японской стороны от ответа на вопрос об исконной принадлежности южной части Курильских островов. Также в документе указана причина отказа – нежелание испортить переговоры с РФ по поводу мирного договора.

Документ был подготовлен в рамках ответа на запрос в письменном виде, который по закону требует от запрашиваемой стороны разъяснения в аналогичной форме, от независимого члена верхней палаты парламента.

Ответ прямым образом может навредить переговорам с Россией, поскольку предметом встречи Японии с Россией будет именно принадлежность четырех северных островов (так японцы называют южную часть).