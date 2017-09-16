Стали известны сроки выводы войск США из Сирии

США собирается вывести все свои войска из Сирии уже к концу апреля. Об этом сообщило информационное издание Wall Street Journal.

Данное издание информирует, что американские военные начнут постепенно покидать территории Сирии, уже к концу апреля все военные должны покинуть восточную страну. Однако не все так просто, чтобы так быстр покинуть Сирию, армия США должна к этому времени полностью подавить боевиков террористической организации ИГИЛ, группировки которых сохраняют свою деятельность на восточной части страны около реки Евфрат.

Еще одним важным условиям выводов войск США из Сирии являются переговоры с Турцией, которая должна пообещать, что не будет нападать на курдов, которые находится на всей северо-восточной территории Сирии. Если между Вашингтоном и Анкарой диалог не удастся, то вывод войск придется отложить.

Напомним, что 7 февраля правительство России призвала американцев вывести свои войска из Сирии, так как они находится там незаконно. В первую очередь речь идет о выводе с той территории, где находится лагерь для беженцев «Рукбан». Однако правительство США связывает свой возможный вывод войск в связи с успешным подавлением ИГИЛ, от этой группировки уже практически ничего и не осталось. Первые слухи о возможной выводе войск в СМИ пустил Дональд Травм еще в декабре прошлого года. На территории Сирии находятся около двух тысяч американских военнослужащих.