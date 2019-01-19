ВСУ испугало «лазерное оружие» ополченцев в Донбассе

Украинские военные пожаловались на применение ополченцами «лазерного оружия». Об очередной «световой» атаке заявила украинская Госпрогранслужба.

В сообщении говорится, что этой ночью в районе КПВВ «Станица Луганская» военные зафиксировали «лучи светло-фиолетового света». Однако источник излучения установлен не был. Так же не уточняется, почему украинские силовики уверены, что это именно «лазерное оружие».

Прошлое подобное заявление со стороны Киева было в минувшем октябре, когда украинский пограничник был госпитализирован с ожогом сетчатки глаз в результате использования ополченцами «лазерного оружия» в Донбассе на блокпосту «Марьинка».

Представитель командования ДНР в свою очередь опроверг возможность какого-либо применения лазерного оружия, указав, что изобретение «лазерных винтовок ослепляющего действия» является заслугой США и посоветовал украинским силовикам «проверить качество оптики». Киевом же ещё не было выдвинуто версий о возможных вариантах появления лазерного оружия на территории ополченцев.