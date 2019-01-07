Глава Минюста выступил за введение минимального размера алиментов

Александр Коновалов, министр юстиции РФ в рамках заседания «правительственного часа» Совета Федераций выразил свои предложения в пользу введения минимальных размеров алиментов для детей, а также предложил обязать родителей материально обеспечивать своих детей во время обучения.

В своем докладе Коновалов говорил о том, что необходимо реализовать предложения об уточнении прав и интересов ребенка, определении минимума для выплат алиментов, а также обязать родителей к материальному обеспечению совершеннолетних детей, которые обучаются очно в учреждениях, обладающих лицензией на образование.

Напомним, что ранее проводился опрос на сайте Федеральной службы судебных приставов РФ, где большинство проголосовало за установление минимальных размеров алиментных платежей. Если быть точнее, россияне хотят не процентную ставку от заработной платы, как это было ранее, а определенную цифру, равную минимальному прожиточному минимуму.