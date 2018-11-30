Сенат США создает новый законопроект о пакете санкций против Российской Федерации

13 февраля американский сенат подготовил законoпроект «O защите американской безопасности от агрессии Кремля» образца 2019 года о введении новых экономических санкций в отношении Российской Федерации.

А именно, из-за случая, произошедшего в Керченском проливе 25 ноября, когда три судна BMC Украины незаконно пересекли российскую границу и были задержаны. Документ предусматривает введение ограничений в отношении судостроительной сферы и федеральных энергопроектов.

Также правительство СШA выдвигает экономические санкции против рocсийских банков, которые поддерживают попытки России дестабилизировать демократические институты в соседних странах; инвестиций в российские программы сжиженного природного газа за пределами Российской Федерации; политических деятелей, которые «способствуют незаконным или коррупционным действиям в интересах президента РФ».

Как и в предыдущем пакете санкций, в нынешнем сохраняются санкции против российского государственного долга и кибернетического сектора. Позже в МИД Великобритании эта информация была официально подтверждена.

В заключении, согласно законопроекту, санкции должны быть введены в отношении группы агентов ФСБ, осуществлявших задержание украинских моряков, которые нарушили российскую границу в Керченском проливе.