Бельгийские власти предложили участникам забастовки провести переговоры

Шарль Мишель, занимающий пост премьер-министра Королевства Бельгии предложил наладить диалог бастующим работникам.

Накануне произошла забастовка, продлившаяся сутки с 22:00 12 февраля до 22:00 13 февраля. Прошедшая забастовка буквально парализовала всю страну, работники самых разных сфер, включая службы спасения, полицию и сотрудников аэропортов не вышли на работу. На сутки были отменены все рейсы, кроме военных. Более 80000 человек вынуждены были поменять свои планы.

Причиной забастовки служащих и работников состояла в споре о повышении зарплаты ежегодно на 0,8%, что не утраивает профсоюзы Бельгии.

Одна из пассажирок высказала свое мнение по поводу забастовки в негативном ключе. Она заявила, что те, кто не согласен с забастовкой и хочет работать, не может этого сделать, потому что ему мешают бастующие, а это прямо нарушает свободу выбора человека.