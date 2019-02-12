Япония меняет стратегию по Курилам

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что стратегия переговоров с Россией касательно споров о принадлежности Курильских островов, будет изменена. Слова политика были распространены через агентство Jiji Tsushinsha.

По информации данного агентства, правительство Японии уверены, что на предполагаемое подписание мирного соглашения может уйти куда больше времени, чем это изначально планировалось. Премьер-министр страны восходящего солнца надеялся, что ему удастся заключить мирное соглашение до саммита G20, который должен пройти в конце июня в Осаке. Однако последняя встреча японского политика с президентом России Владимиром Путиным показала, что диалог может быть очень долгим и сложным для обеих сторон.

Теперь правительство Японии уверено, что успеть подписать мирное соглашение с Россией до конца июня нынешнего года будет практически нереально, так как две страны приняли достаточно упрямые позиции. Синдзо Абэ сказал, что сложно будет решить вопросы, которые «висят» уже долгие годы, всего за пару месяцев. Согласно новой стратегии японского правительства, переговоры с Россией касательно принадлежности Курильских островов должны будут успешно завершены до сентября 2021 года.

Напомним, что ранее Путин предложил Японии подписать мирный договор на основе прошлого договора, который был подписан еще в 1956 году. Согласно новому договору, обе страны будут обязаны поддерживать друг друга в политических спорах и, при возможности, предлагать свою безвозмездную поддержку материальную и военную. А уже после подписания этого договора можно будет разобраться над курильским вопросом.

Однако Японии такое предложение не подходит. Страна восходящего солнца не собирается подписывать мирный договоров с Россией, пока не решиться волнующие вопросы касательно территориальной принадлежности Курильских островов. Поэтому переговоры между двумя странами будут продолжаться еще долго и вряд ли урегулируются в этом году.