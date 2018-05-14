Путин предложил ужесточить наказание за создание ОПГ

14 февраля Президент Российской Федерации внес в Государственную думу инициативу по введению уголовной ответственности вплоть до 15 лет лишения свободы за «занятие высшего положения в преступной иерархии».

Вопрос будет обсуждаться в Госдуме в трех чтениях и в марте должен будет принят закон. Наказания для лиц, стоящих во главе преступных группировок необходимая мера, потому что в большинстве случаев им удается избежать уголовного наказания. Депутаты пришли к выводу, что уголовный кодекс должен содержать норму, которая охватывала бы и их тоже.

Ранее спикер нижней палаты Вячеслав Володин заявил, что Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект президента РФ об ужесточении наказания для главарей организованных преступных группировок. Уголовный кодекс РФ предлагается дополнить новой статьей 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии», согласно которой за эти деяния вводится наказание в виде «лишения свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом в размере до 5 000 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет».