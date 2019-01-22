Несмотря на протесты президент Гаити отказался уходит в отставку

Президент Гаити Жовенель Моиз сообщил, что он не собирается покидать свой пост лидера страны. При этом в стране проходят массовые протесты по отношению к нынешней власти.

В своем недавнем выступлении Жовенель Моиз сообщил, что он был и будет главной государства, что он не собирается отдавать свою власть в руки тех, кто контролирует всех наркоторговцев и все военные группировки. При этом президент Гаити подчеркнул, что он видит недовольство своего населения и предпримет все попытки, чтобы прийти с собственным народом к общему диалогу и вместе обсудить возможные решения сложившихся серьезных экономических проблем в стране. Уже известно, что из-за массовых протестов уже погибло семь человек.

На днях был убит еще один человек, его труп был обнаружен в непосредственной близости президентского дворца в Порт-о-Пренсе. Подобный инцидент еще больше взбудоражило население, которое уверено, что молодого человека убили солдаты, которые охраняют президента.

Большая часть протестующих – это выходцы из беднейших городов и районов Гаити, они обвиняют нынешнюю власть в том, что они не способны вывести государства из глубокого экономического кризиса. Американская часть населения была экстренно эвакуирована из Гаити, как только начались массовые беспорядки.