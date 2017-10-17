Чиновников будут штрафовать за оскорбления россиян

В Госудуму внесен новый закон, который предусматривает наказание для чиновников в виде денежного штрафа, если они будут оскорблять жителей России.

Закон принят 15 февраля, об это сообщил публично депутат КПРФ Сергей Казанков. Он также уточнил, что этот закон не распространяется на журналистов и блогеров. Известна стала также и сумма наказания, если чиновник оскорбит россиянина, и потерпевший обратиться в полицию с соответствующей жалобой, то «грубияна» оштрафуют на сумму от 10 до 30 тысяч рублей.

При этом, если после первого штрафа инцидент повторился, то чиновника имеют права отстранить от должности на три года. Таким образом, государство хочет защитить совершеннолетних граждан своей страны от постоянных оскорблений, которые им приходится выслушивать от высокомерных чиновников.

Ранее стало известно, что в Госдуме рассматривается противоположный законопроект, согласно которому россиян, которые относятся неуважительно к нынешней власти или высказываются о ней негативно, навязывая свое мнению общественности, будут наказывать, подобные действия будут приравнены к хулиганству. Однако до сих пор Министерство не приняла этот закон, так как слишком сложное его толкование и сложно понять границы нормы.