Regnum/15/02/19/Москва «России остаётся ждать дальнейших санкций в свою сторону от США» сообщил пресс-секретарь РФ Песков.

Со слов пресс-секретаря: «Заморские соседи не могут потерпеть проигрыша в вопросе конкурентных преимуществ их продукции производимых их же компаниями по отношению к производству Российских».

В инвестиционном форуме, проходившем в городе Сочи (14.02.19) личный секретарь президента РФ, заявил о «страдающих русофобией американских конгрессменов, которых вряд ли ждёт скорое выздоровление».

Как излагает информационное агентство: « на этот раз новые санкции заморских соседей затронут Россию с последствиями, для её: энергетических, судостроительных, и банковских сфер.

Причиной вышеизложенных санкций, якобы была агрессия на Украине и вмешательство в выборы президента США сообщает иформ-бюро.