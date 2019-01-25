Дональд Трамп ввёл режим чрезвычайного положения в США

Вчера президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима чрезвычайного положения. Текст его обращения к Конгресссу США опубликовал The Wall Street Journal. Причиной чрезвычайной ситуации Трамп указывает острую ситуацию на Южных грницах страны, имея ввиду усиливающийся приток мексиканских нелегальных эмигрантов.

Напомним, что несмотря на все усилия президента по выполнению своего предвыборного обещания остановить незаконное пересекание границы и возведение обмусоленной в СМИ стены, видимых результатов всё ещё нет. Уже были потрачены миллионы долларов и Конгресс не спешит выделять ещё больше денег из бюджета. Однако американский президент, по всей видимости, нашёл выход.

Режим ЧС позволит реализовывать бюджет в обход Конгресса. Так, помимо приказа о чрезвычайном положении Трамп подписал проект бюджета на текущий год, в котором в обход мнения конгрессменов будет выделено около 7 млрд. долларов на строительство стены и укрепление военного присутствия на границе с Мексикой. Эксперты убеждены, что политические оппоненты нынешнего президента будут оспаривать такие меры в суде.