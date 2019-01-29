США снова расширили санкции против Венесуэлы

Под ограничительные меры попал, в частности, министр нефтяной промышленности Боливарианской Республики.

В санкционный список Вашингтона добавили пять граждан Венесуэлы. В их числе министр нефтяной промышленности страны Мануэль Кеведо, возглавляющий государственную нефтегазовую компанию PDVSA. Кроме него, там оказались глава Национальной разведывательной службы Венесуэлы Мануэль Рикардо Кристофер Фигера и руководитель Главного управления военной контрразведки Иван Рафаэль Эрнандес Дала.

Санкции наложили на них из-за того, что они связаны с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, легитимность нахождения у власти которого не признает Вашингтон. США также считают их причастными к «крупным коррупционным делам и мошенническим схемам, направленным против венесуэльцев».

Активы граждан из санкционного списка в США будут заморожены, американцам запрещено вести с ними бизнес.