Порошенко заподозрили в краже предвыборных лозунгов Путина

В сети высмеяли фотографию с билбродом в поддержку нынешнего президента Украины на предстоящих выборах. Там красовался слоган: «Кандидатов много — президент один!», который уже использовал Владимир Путин на выборах 2012 года.

Забавным пользователям паутины показалось и то, что это не первый случай копирования лозунгов президента России на Украинских выборах. Ранее в предвыборной компании Порошенко мелькал лозунг: «Реальные дела, а не пустые обещания», который также использовал штаб Путина.

В интернете уже начали предполагать, что Путин является кумиром действующего президента Украины — он как-то заявлял, что имеет титул КМС по дзюдо, и так же, как Путин, летал на истребителе.