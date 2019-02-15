Жители Гаити попросили у России поддержки в свержении президента

Уже 10 дней продолжаются протесты в гаитянской столице Порт-о-Пренс, протестующие требуют отставки действующего президента. Они недовольны отсутствием предметов первой необходимости, а также протестуют против установления дружественных интересов с США, которые пытается налаживать президент.

Несколько молодых людей записали видео, на котором они демонстративно сжигают флаг США и скандируют лозунги в поддержку Владимира Путина. Они просят Россию обратить внимание на проблемы страны помочь революционерам.

Напомним, за время демонстраций погибло по меньшей мере 7 человек, ещё 10 пострадали. Президент страны заявил, что не собирается отдавать страну наркоторговцам и не будет подавать в отставку.