Telegraph: Великобритания нарастит военное присутствие в Арктике

18.02.19.Лондон.ТАСС. Исходя из слов министра обороны Англии (Гэвина Уильямсона) «В целях защиты НАТО от России на территории Арктики, будет прибавлено количество военных на северном фланге». Сообщил глава в своём интервью газете «The Daily Telegraph».

Со слов министра ведомства разработана специальная программа подготовки морской пехоты Британии совместно с норвежскими военными. Уильямсон не забыл упомянуть о новых самолётах «Boeing P-8 Poseidon» способных сдерживать активность российской подводной техники.

По сведениям издательства « На базу (Шотландии к 2020 г.) будет поставлено девять экземпляров техники (Poseidon). Миссией самолётов станет «разведка районов Северной Атлантики и Крайнего Севера». Министр Британии подчеркнул «Мы будем бдительны по отношению к любой ситуации».