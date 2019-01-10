Россия будет отлеживать перемещения американского эсминца в Черном море

Россия организовала специальный флот, который должен будет в постоянном режиме следить за передвижениями американского эсминца в Черном море, об этом было сказано в Национальном центре управления обороной.

Вчера, 19 февраля, «Дональд Кук», именно так называется эсминец ВМС США, вошел в пространство Черного моря. Российское правительство не смогло проигнорировать данный факт, в оперативном режиме организовав специальное подразделение, которое будет в режиме онлайн отслеживать перемещения американского военного корабля.

Известно, что «Дональд Кук» вооружен такими элементами, как крылатые ракеты. Американская сторона уверяет, что их морское судно прибыло в Черное море исключительно для патрулирования, эсминец ВМС США не преследует каких-либо скрытых военных целей. Командир корабля заявил, что их визит дарит им уникальный шанс поработать с новыми партнерами, которые расположены в Черном море.

«Дональд Кук» уже заплывал в Черное море в этом году, предыдущий раз визит состоялся 19 января, ровно месяц назад. Американский эсминец не имеет права находится в Черном море свыше 21 дней, в соответствии с международной конвенцией Монтре.