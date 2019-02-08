США оставят в Сирии 200 миротворцев

США после вывода своих военных из Сирии намерены оставить там небольшой миротворческий контингент из 200 человек, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

На какой период времени американские миротворцы останутся в Сирии, она не уточнила.

О решении Вашингтона было объявлено после телефонного разговора президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом СШАДональдом Трампом. Они, в частности, договорились об осуществления вывода американских войск из Сирии «в соответствии с интересами обеих сторон».

Господин Трамп объявил о выводе войск США из Сирии в декабре 2018 года. По информации The Wall Street Journal, основная часть американских военных должна уйти из страны к середине марта.