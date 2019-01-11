Генсек ООН осудил разработку гиперзвукового оружия

Мировое сообщество должно разработать меры по снижению рисков, чтобы отойти от опасной грани ядерной войны, заявил генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш.

«Такие шаги должны учитывать региональные вызовы в сфере ядерной безопасности, а также технические разработки, в том числе в сфере кибербезопасности, искусственного интеллекта и так называемого гиперзвукового оружия, которое может быть использовано для атак на беспрецедентных скоростях», сообщает генсек на Конференции по разоружению в Женеве.

Он отметил, что новые разработки создают риск, «который мы пока даже не осознаём и даже не можем себе представить».

Минобороны США работает над созданием эффективной системы противодействия гиперзвуковому оружию России и Китая. Вашингтон возлагает надежды на существующие датчики, расположенные на орбите Земли.