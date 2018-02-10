Дональд Трам и Ким Чен Ын прибыли во Вьетнам для проведения второго саммита

Сегодня состоялась вторая личная встреча между лидерами США и КНДР в столице Вьетнама Ханое. Главами двух стран было принято решение провести саммит на нейтральной территории для того, чтобы обсудить дальнейшее развитие событий в отношениях Северной Кореи и Соединённых Штатов. Сам саммит будет проводиться в старейшей столичной гостинице «Метрополь».

Согласно источникам, Трамп для этой встречи проделал достаточно долгий путь длиной в 21 час, сделав 2 посадки для дозаправки в Великобритании и Катаре. Однако, путь Ким Чен Ына занял в 3 раза больше времени, так как лидер КНДР отказался путешествовать самолётом и предпочёл добираться поездом. Глава Северной Кореи прибыл в Ханой немногим раньше Дональда Трампа, чтобы осмотреть окрестности.

Данная встреча несёт собой дружеский характер и подразумевает дальнейшее подписание каких-либо двусторонних договорённостей между странами по итогу саммита.

Напомним, что первая встреча между лидерами США и КНДР по вопросу денуклеаризации Северной Кореи была проведена 21 июня 2018 года и являлась исторической, так как была первым в истории саммитом, проведённым на высшем уровне между лидерами Соединённых Штатов и КНДР.