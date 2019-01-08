Дочь пресс-секретаря Владимира Путина работает помощником в Европарламенте бывшего члена партии Ле Пен

Член Европарламента Эмерик Шопрад, бывший член Национального фронта морской пехоты Ле Пен, подтвердил, что Елизавета Пескова, дочь кремлевского представителя Дмитрия Пескова, стажируется в Европейском парламенте с ноября 2018 года.

Европейские выборы не за горами и в связи с этим Брюссель посматривает на Россию с некоторой осторожностью. Общественные институты Европы последние месяцы готовились к возможным компьютерным атакам с доменов Владимира Путина и опасаются кампании ложных новостей, вдохновленной Москвой. В этой атмосфере подозрения появился новый элемент, воплощающий отношения, отмеченные взаимным недоверием.

Это откровение подогревало страх перед российским проникновением, которое позволяет Москве иметь доступ к конфиденциальной информации.

Источники в Европарламенте указывают на то, что пребывание Елизаветы не противоречит каким-либо внутренним правилам, однако это всё же вызывает некоторое беспокойство у Брюсселя. «Эта печальная ситуация ещё раз показывает недостаточную работу служб безопасности и разведки, особенно в наших собственных учреждениях», - утверждает член Европарламента Бесерра.