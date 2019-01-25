Палата представителей голосует против чрезвычайной ситуации, объявленной Трампом

Демократы при поддержке 13 республиканцев одобряют резолюцию о прекращении объявленной президентом США меры.

Для демократов голосование, проведённое во вторник в Палате представителей для принятия резолюции о прекращении чрезвычайного положения в стране, объявленного президентом Дональдом Трампом, было почти референдумом.

Большинство демократов, которые считают распоряжение Трампа о финансировании стены с Мексикой неконституционным, без проблем одобрило резолюцию, которая, наконец, получила поддержку - не сильно необходимую для победы в голосовании - 13 республиканских законодателей. Незадолго до этого утром Нэнси Пелоси, лидер демократического большинства в Конгрессе, обратилась к законодателям этой партии с призывом действовать против того, что она определила как «разграбление бюджета» в связи с объявлением чрезвычайного положения. подписанный президентом США 10 дней назад, который намерен перевести около 6 600 миллионов долларов из министерств обороны и казначейства для финансирования проекта строительства стены на границе с Мексикой.

Кроме того, Пелоси попросила своих республиканских коллег проголосовать за резолюцию по защите «разделения властей», закрепленную в Конституции. «Речь идет не о стене, независимо от того, что все о ней думают: речь идет о Конституции Соединенных Штатов», - сказала Пелоси. Она настаивала на том, что Трамп намерен узурпировать власть одной из трех ветвей власти: законодательной, что противоречит воле отцов-основателей страны, которые хотели не «короля», а «системы разделения властей, подлежащей контролю».