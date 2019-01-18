Ким Чен Ын о встрече с Трампом: «Я уверен, будет хороший результат»

Улыбки, рукопожатия и много обещаний доброй воли. Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын 27 февраля открыли свою вторую встречу на высшем уровне в Ханое, чтобы вновь поговорить о денуклеаризации.

В общей сложности они провели 130 минут разговора, который должен был быть максимально расслабленным в отеле Метрополь во вьетнамской столице.

В коротком разговоре перед камерами, прежде чем говорить в частном порядке, Трамп повторил сообщение, которое он отправлял в Пхеньян в течение этих месяцев: «Если он согласится отказаться от своего ядерного оружия, экономика Северной Кореи, обладающая огромным потенциалом, будет безгранично развиваться».

Со времён первой встречи в переговорах был достигнут незначительный прогресс, в основном из-за больших разногласий между двумя сторонами относительно того, что означает «денуклеаризация». Для Вашингтона это означает, что Северная Корея избавится от своего арсенала целиком и полностью. Для Пхеньяна - исчезновение ядерного зонтика США, который защищает Южную Корею и угрожает Северу.

В ходе переговоров 28 февраля лидеры двух стран попытаются заключить соглашение об этих возможностях, что повторит программу их предыдущего саммита. Они начнутся с 45-минутной сольной встречи, прежде чем присоединятся их переговорные команды. После обеда они подпишут соглашение. Трамп вернется в США после подведения итогов на пресс-конференции.