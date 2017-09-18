Николас Мадуро пошутил о своём участи в испанских выборах

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пошутил во вторник о том, чтобы «дать революцию коррумпированной элите», для поддержания всеобщих выборов, которые должны состояться в Испании 28 апреля. «Я думаю о том, чтобы баллотироваться на выборах в Испании и дать революцию всему политическому классу и всей коррумпированной элите Испании, сказав им: «Прочь коррупционеры!», - сказал Мадуро в Международной ассамблее народов, поддерживающих Боливарианскую Революцию.

Президент Венесуэлы заверил, что, если он будет баллотироваться на выборах, он победит с более чем 50 процентами голосов. «Будьте уверены, потому что народ Испании хочет больших перемен и хочет смелых, честных людей во главе правительства», - подчеркнул он.

Мадуро также заверил, что испанский народ против «международного интервенционизма, и поддерживает Венесуэлу в ее борьбе за своё достоинство, восхищаясь борьбой народа в Боливарианской революции».

Он также обвинил испанские СМИ во лжи по поводу ситуации в Венесуэле и указал, что они уделяют слишком много времени этому вопросу. «Людям должно быть очень скучно в Испании, чтобы посвятить 24 часа в сутки лжи о Венесуэле», - добавил он.

Венесуэла находится в серьезном политическом кризисе с 23 января, когда президент Национального собрания, оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласил себя «президентом, отвечающим за страну», осудив незаконность нового срока Мадуро.