Президент США Дональд Трамп на этой неделе участвовал в заседании в Вашингтоне, на котором Майкл Коэн, бывший его личным адвокатом в течении 10 лет, обвинил Трампа во лжи. Он заявил, что президент Соединённых Штатов многое скрывает от общественности.

Так, Коэн утверждает, что Трамп вёл тайные переговоры с Россией по поводу строительства здания, «которое позволило бы ему выиграть сотни миллионов». Он знал «заранее», что WikiLeaks собирается публиковать электронные письма от имени Демократической партии и тем самым нарушить избирательный закон США, чтобы возместить деньги, которые Трамп заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс накануне выборов 2016 года. Тем самым он хотел сохранить в тайне свои сексуальные отношения.

Со слов Майкла, Министерство юстиции США проводит расследование в отношении Трампа по обвинению в совершении уголовных преступлений президента, которые не вышли за пределы общественности.

Тот факт, что Коэн уже лгал публично и в частном порядке, использовался республиканцами для нападок на него, утверждая, что невозможно узнать, когда бывший советник Трампа говорит правду. Конгрессмены президентской партии во главе с Джимом Джорданом - одним из лидеров Консервативной группы, которая занимает 17% мест в этой палате - также считают Коэна лжецом.