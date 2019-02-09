Посол, назначенный Хуаном Гуайдо, встретился с активистом Лореном Гомесом Салехом в Колумбии

Умберто Кальдерон Берти, посол Венесуэлы в Колумбии, назначенный президентом Хуаном Гуайдо, и активист Лорен Гомес Салех встретились в Колумбии.

После встречи дипломат подчеркнул, что настало время скоординировать все усилия по упразднению власти «узурпатора» Николаса Мадуро.

Оба согласились с тем, что события, происходившие в приграничных районах, свидетельствуют о «диктаторском режиме» Мадуро и что венесуэльские вооруженные силы «должны поставить себя» на сторону народа и истории.

Имя Гомеса Салеха было на слуху в последние дни в Колумбии из-за его депортации в 2014 году после того, как правительство утверждало, что он незаконно прибывал в стране. Тем не менее, нынешнее правительство разрешило его въезд в Колумбию, и в последние недели он встретился с несколькими фигурами Uribismo и представил себя в качестве противника Николаса Мадуро.

На встрече Гомеса Салеха с Кальдероном Берти оба подтвердили, что продолжают бороться за «возвращение» венесуэльцам страны, руководство которой, по их словам, находится в руках «группы преступников». «Хватит голода и страданий в Венесуэле», — это стало одним из выводов посла и венесуэльского активиста после их встречи в Колумбии.