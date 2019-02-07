Как страны Группы Лимы реагируют на кризис в Венесуэле?

Что было ясно из встречи на высшем уровне Группы Лима, которая состоялась вчера в Боготе, так это то, что «применение силы» было отвергнуто как способ выхода из кризиса в Венесуэле.

Кроме того, эти действия будут продвигаться в Международном уголовном суде (МУС), чтобы принять во внимание "насилие (Николаса) Мадуро" как "преступление против человечности", и что будет усилено дипломатическое наступление с целью добиться демократический переход.

Не было военного ультиматума, ожидаемого в некоторых секторах. Таким образом, призрак вмешательства - который был спровоцирован лидерами оппозиции, такими как Хулио Борхес, на которого намекнул президент Хуан Гуайдо. Была так же заметна поддержка правительства Дональда Трампа, пока что направленная в пользу усиления невоенного давления и многосторонних действий.

Пункт 16 группового заявления в конце вчерашнего саммита ясно говорит: «Они подтверждают свою убежденность в том, что переход к демократии должен осуществляться самими венесуэльцами мирно и в рамках Конституции и международного права при поддержке политических и дипломатических средств, без применения силы».

Что неизвестно, так это то, изменится ли этот тон в случае военной агрессии против Колумбии или если что-то случится с Гуайдо, учитывая гарантии поддержки и обороны, высказанные Вашингтоном Боготе, и угрозы, обнародованные министром иностранных дел Колумбии Карлос Холмс Трухильо против жизни президента и его семьи.