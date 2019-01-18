Встреча Трампа и Ким Чен Ына не привела ни к какому соглашению

Саммит, проведённый сегодня в столице Вьетнама – Ханое, между лидерами Северной Кореи и Соединённых Штатов закончился без каких-либо успехов. После проведённой встречи Ким и Трамп не пришли к какой-либо договорённости по поводу денуклеаризации КНДР.

«В настоящее время не было достигнуто соглашение, но их делегации встретятся снова в будущем», - говорится в заявлении Сандры Сандерс.

«Два лидера говорили о различных способах продвижения денуклеаризации и о концепциях, основанных на экономике», - сказала Сандерс в своем кратком заявлении. Непонятно, в чем причина разногласий между ними.

На обеих встречах с прессой Ким Чен Ын и Трамп продемонстрировали достаточно хорошие взаимоотношения и чувство юмора. Северокорейский лидер даже отвечал на некоторые вопросы американских журналистов.

В этот четверг Трамп подтвердил существенный поворот, который определил его политику в отношении Северной Кореи, и подтвердил, что он не спешит добиться денуклеаризации азиатской нации.