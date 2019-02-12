Зеленский пообещал посадить Порошенко в тюрьму

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что после своей победы на выборах посадить в тюрьму действующего президента государства Петра Порошенко.

Данное сообщение было опубликовано на официальной странице «Команды Зеленского» в Facebook. Владимир Зеленский прямо говорил, что обещает посадить Петра Порошенко в тюрьму. Поводов для этого стал недавний инцидент, который возмутил украинское население. В адрес государственных чиновников было выдвинуто обвинение за обогащение, нарушающее закон страны. При этом вместо наказания суд снял уголовную ответственность с подозреваемых, и дело было закрыто. Стоит отметить, что принятие закона, нарушенного в Украине, стало условием двустороннего сотрудничества властей с Международным валютным фондом.

Зеленский заявил, что нынешняя власть Украины крадет у народа. Он готов приложить все усилия, чтобы каждый из виновных понес свое наказание, и один из кандидатов на будущие выборы точно не сможет его избежать.

Ранее Владимир Зеленский провел переговоры с американским послом Мари Йованович. По его словам, в ходе обсуждения они достигли компромисса и уже выявили направления дальнейшего сотрудничества.



