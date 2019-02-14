В США разработали законопроект, чтобы раскрыть размер доходов Путина

Члены Конгресса США хотят узнать, сколько зарабатывает президент Российской Федерации.

Согласно проекту, разведка Соединенных Штатов обязана предоставить конгрессменам данные о размере доходов Владимира Путина. Авторам интересного проекта является Элис Стефаник, самая молодая член Конгресс США. Уже в 30 лет ее можно назвать успешным политиком и дипломатом. По ее словам, она гордится, что авторство законопроекта принадлежит именно ей.

Ранее в СМИ сообщали, что в Штатах уже подготовили новый документ, согласно которому в России будет введены дополнительные санкции. В Совете Федерации прокомментировали данное действие.

На 2017 год заработок президента России составил 18,7 млн. рублей. Он имеет собственную квартиру и гараж для своих двух автомобилей и автомобильного прицепа.



