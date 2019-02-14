«Мы не хотим войны, но Колумбия должна принимать правильные решения»

«Мы не хотим войны, но Колумбия должна принимать правильные, осмотрительные, добрососедские решения и не рисковать тем, что наши народы могут попасть в конфликт», - заявил в Женеве министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаза. Это заявление было сделано 27 февраля в среду в обращении к Совету ООН по правам человека.

«Мы хотим быть предельно ясными: мы хотим лучших отношений с Колумбией, но мы требуем уважения и признания от законно избранных властей Боливарианской Республики Венесуэла», - продолжил венесуэльский дипломат.

«То, что произошло в выходные, было большой пропагандистской операцией со стороны Соединенных Штатов, и Колумбия предоставила свою территорию для нападения на Венесуэлу, что является враждебным и почти предвоенным актом», - сказал Арреаза, имея в виду попытку проникновения на территорию Венесуэлы грузовиков с едой и лекарствами с колумбийской территории 23 февраля и закончились сильными беспорядками с около 300 ранеными и несколькими погибшими, говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, который также встретился в среду с главой венесуэльской дипломатии.

«Даже грузовик, который бандиты сожгли на мосту, оказывается, что у него были не только несколько ящиков с едой, но и проволока, гвозди, элементы для создания этих знаменитых баррикад венесуэльской оппозиции на нашей территории», - продолжил канцлер, повторяя Подтверждение, которое уже было сделано во вторник в Нью-Йорке перед Советом Безопасности ООН.